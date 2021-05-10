В Токио прошла встреча глав спецслужб РК, США и Японии

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12 мая в Токио прошла встреча главы Национальной службы разведки РК Пак Чи Вона, директора Национальной разведки США Аврил Хейнс и директора Информационно-исследовательского бюро при кабинете министров Японии Хироаки Такидзавы. Они обменялись мнениями по Северной Корее, Китаю и другим геополитическим вопросам, связанным с регионом Северо-Восточной Азии. Примечательно, что встреча состоялась после того, как администрация президента США Джо Байдена завершила выработку политики в отношении КНДР. По сообщениям японских СМИ, 11 мая Пак Чи Вон и Хироаки Такидзава провели двусторонние переговоры, обсудив тему сотрудничества по Северной Корее и другим двусторонним вопросам. Между тем, после участия в трёхсторонней встрече руководителей спецслужб РК, США и Японии директор Национальной разведки США Аврил Хейнс отправилась в РК. Ожидается, что 13 мая она посетит демилитаризованную зону (ДМЗ), разделяющую Корею на Юг и Север, а также встретится с президентом РК Мун Чжэ Ином и начальником управления национальной безопасности при президентской администрации Со Хуном.