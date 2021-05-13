РК и Израиль подписали соглашение о свободной торговле

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РК и Израиль официально подписали соглашение о свободной торговле (FTA). Соглашение вступит в силу после его ратификации Национальным собранием РК. Оно позволит беспошлинно ввозить в Израиль основные экспортные товары, в том числе автомобили и автозапчасти. Церемония подписания состоялась 12 мая в Сеуле в ходе встречи представителя РК на торговых переговорах Ю Мён Хи с министром экономики Израиля Амиром Перецом. РК стала первой страной в Азии, подписавшей FTA с Израилем. Переговоры начались в мае 2016 года, к окончательному согласованию стороны пришли в августе 2019 года. В соответствии с подписанным соглашением, РК отменяет таможенные тарифы на 95,2% всех товаров, а Израиль – на 95,1%. В частности, от тарифов освобождены такие основные товары экспортной номенклатуры РК, как автомобили (тарифная ставка 7%), запчасти (6–12%), текстиль (6%) и косметика (12%). Согласно прогнозу южнокорейского правительства, FTA позволит укрепить позицию РК в качестве лидера на израильском рынке импортных автомобилей. Незамедлительно после вступления соглашения в силу будут отменены тарифы на оборудование для производства полупроводников, которое РК импортирует из Израиля. Также стороны договорились развивать техническое сотрудничество в таких областях, как авиация, здравоохранение и медицина, большие данные, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство и т. д.