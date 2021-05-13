Хван Гё Ан запросил у США 10 млн доз вакцины от COVID-19

Photo : YONHAP News

Бывший председатель Объединённой партии будущего (партия Сила народа) Хван Гё Ан, находящийся с официальным визитом в США, встретился с представителями местных властей и деловых кругов. Он призвал их предоставить РК 10 млн доз вакцины от COVID-19. Согласно его заявлению, сделанному 11 мая, результаты встреч оказались положительными. Хван Гё Ан привёл слова координатора по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курта Кэмпбелла, с которым также встретился в ходе визита. Кэмпбелл выразил понимание позиции РК, которая оказалась в трудной ситуации по вопросу вакцинации населения. Он пообещал сделать всё возможное для поддержки Сеула в рамках альянса РК-США. Хван Гё Ан также сообщил, что в комитете Сената США по международным отношениям началось обсуждение возможности организации свопа вакцины (vaccine swap). Своп подразумевает получение вакцины с последующим возвратом. Кроме того, Хван Гё Ан говорил о модернизации южнокорейско-американского альянса и подчеркнул необходимость расширения QUAD, четырёхстороннего диалога по безопасности между США, Японией, Индией и Австралией, до пятистороннего диалога PENTA, включая РК.