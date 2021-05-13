Число новых случаев COVID-19 вновь превысило 700

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 12 мая в стране зарегистрированы 715 новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель с 28 апреля. По мнению медиков, одной из причин роста является замедление темпов вакцинации из-за несвоевременных поставок вакцин. Общее число заболевших с начала пандемии составило 129.633. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 7 человек, общее число умерших – 1.891 человек. Коэффициент смертности – 1,46%. С момента начала вакцинации 26 февраля первую дозу прививок получили 3.711.023 человека, или 7,2% населения страны. Из-за нехватки вакцин 12 мая привиты лишь 4.408 человек. За минувшие сутки выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 533 человек. Общее количество выздоровевших – 119.906 человек. Проходят лечение 7.836 человек.