Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

Число новых случаев COVID-19 вновь превысило 700

Write: 2021-05-13 11:56:06Update: 2021-05-13 15:58:42

Число новых случаев COVID-19 вновь превысило 700

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 12 мая в стране зарегистрированы 715 новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель с 28 апреля. По мнению медиков, одной из причин роста является замедление темпов вакцинации из-за несвоевременных поставок вакцин. Общее число заболевших с начала пандемии составило 129.633. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 7 человек, общее число умерших – 1.891 человек. Коэффициент смертности – 1,46%. С момента начала вакцинации 26 февраля первую дозу прививок получили 3.711.023 человека, или 7,2% населения страны. Из-за нехватки вакцин 12 мая привиты лишь 4.408 человек. За минувшие сутки выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 533 человек. Общее количество выздоровевших –  119.906 человек. Проходят лечение 7.836 человек. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >