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В мире

США рассматривают проблему прав человека в КНДР наряду с ядерной

Write: 2021-05-13 12:10:53Update: 2021-05-13 12:24:22

США рассматривают проблему прав человека в КНДР наряду с ядерной

Photo : YONHAP News

Администрация президента США Джо Байдена назвала Северную Корею самым злостным нарушителем свободы вероисповедания в мире и заявила о намерении включать в северокорейскую повестку вопросы прав человека, наряду с ядерной проблемой. Такую позицию выразил 12 мая в ходе телефонного брифинга глава комиссии США по международной религиозной свободе Дэниел Нэйдел. Брифинг состоялся сразу после публикации госдепартаментом США ежегодного доклада о религиозной свободе в мире. По словам Нэйдела, США могут одновременно заниматься вопросами прав человека и национальной безопасности. Коснувшись принятого южнокорейским правительством закона о запрете отправки агитационных листовок на территорию КНДР, Нэйдел заявил, что США стремятся защищать во всём мире основные права и свободы, включая свободу религии, убеждений и самовыражения, в сотрудничестве с важными партнёрами, включая РК.

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