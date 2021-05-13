США рассматривают проблему прав человека в КНДР наряду с ядерной

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Администрация президента США Джо Байдена назвала Северную Корею самым злостным нарушителем свободы вероисповедания в мире и заявила о намерении включать в северокорейскую повестку вопросы прав человека, наряду с ядерной проблемой. Такую позицию выразил 12 мая в ходе телефонного брифинга глава комиссии США по международной религиозной свободе Дэниел Нэйдел. Брифинг состоялся сразу после публикации госдепартаментом США ежегодного доклада о религиозной свободе в мире. По словам Нэйдела, США могут одновременно заниматься вопросами прав человека и национальной безопасности. Коснувшись принятого южнокорейским правительством закона о запрете отправки агитационных листовок на территорию КНДР, Нэйдел заявил, что США стремятся защищать во всём мире основные права и свободы, включая свободу религии, убеждений и самовыражения, в сотрудничестве с важными партнёрами, включая РК.