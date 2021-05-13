KDI повысил прогноз роста экономики до 3,8%

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13 мая Корейский институт развития (KDI) повысил прогноз роста южнокорейской экономики на этот год до 3,8%. Это на 0,7% больше, чем прогнозировалось в ноябре прошлого года. Повышение показателя объясняется заметными тенденциями к улучшению экспорта. Однако масштабы распространения COVID-19 и скорость массовой вакцинации населения по-прежнему являются факторами неопределённости. Специалисты KDI предсказывают, что в этом году экспорт увеличится на 8,65% за счёт высокого спроса на полупроводники. Также ожидается восстановление экспорта автомобилей и нефтепродуктов. С другой стороны, внутреннее потребление в частном секторе увеличится лишь на 2,5%. Потребление товаров длительного пользования увеличилось, но потребление офлайн-услуг остаётся ограниченным из-за распространения COVID-19. Темпы роста экономики на следующий год прогнозируются на уровне 3%.