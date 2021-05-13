Глава разведки РК встретился с премьер-министром Японии

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Директор Национальной службы разведки РК Пак Чи Вон, находящийся с визитом в Токио, встретился 12 мая с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. По данным дипломатического источника, южнокорейский представитель отметил, что отношения между соседними странами «не должны оставаться такими как сейчас». Он призвал японскую сторону приложить усилия для их улучшения, и Ёсихидэ Суга согласился с этим,- сообщил источник, не представив более подробной информации. Отношения между Сеулом и Токио остаются напряжёнными из-за затянувшегося спора по поводу принудительного труда и сексуального рабства во время Второй мировой войны. Ранее в тот же день Пак Чи Вон встретился в трёхстороннем формате с директором информационно-исследовательского бюро кабинета министров Японии Хироаки Такидзавой и директором национальной разведки США Аврил Хейнс. Национальная служба разведки не даёт комментариев о визите Пак Чи Вона в Японию.