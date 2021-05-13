KITA предупреждает компании РК во Вьетнаме о возможных рисках

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С увеличением числа южнокорейских компаний во Вьетнаме в последнее время возросли и соответствующие торговые риски. В этой связи правительство призывает предпринимателей соблюдать особую осторожность. Согласно отчёту Института международной торговли при Корейской ассоциации внешней торговли, опубликованному 13 мая, на фоне растущих политических и дипломатических конфликтов соседних стран с Китаем Вьетнам стал привлекать внимание инвесторов в качестве альтернативы. С 2017 года Вьетнам входит в тройку крупнейших импортёров южнокорейских товаров наряду с Китаем и США. По данным за прошлый год, число южнокорейских компаний на вьетнамском рынке составляло 3.324. Для сравнения, в Китае - 2.233. В 2019 году объём прямых инвестиций РК во Вьетнам достиг 8,3 млрд долларов, что составляет 21,4% от общего притока прямых иностранных инвестиций во Вьетнам. В отчёте говорится о том, что по мере увеличения объёма внешней торговли Вьетнама значительно усиливаются меры регулирования импорта вьетнамских товаров, а торговые риски возрастают. Также увеличиваются рыночные риски, поскольку с притоком во Вьетнам мировых компаний всё труднее обеспечивать наличие квалифицированной рабочей силы и инфраструктуры.