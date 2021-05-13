Пак Чун Ён отказался от должности министра морского и рыбного хозяйства

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53-летний Пак Чун Ён, которого президент РК Мун Чжэ Ин предложил назначить министром морского и рыбного хозяйства РК, отказался от данной должности. В ходе состоявшихся 13 мая парламентских слушаний по утверждению его кандидатуры Пак Чун Ён признал обвинения в нарушении этических норм для госслужащих и извинился перед депутатами. Его жену обвиняют в уклонении от уплаты таможенных пошлин при ввозе дорогостоящей посуды и украшений из Великобритании, где Пак Чун Ён работал в посольстве РК в период с 2015 по 2018 год. Некоторые вещи продавались в кафе, которое его жена открыла в прошлом году. Ранее Пак Чун Ён работал в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, а в последнее время занимал должность заместителя министра морского и рыбного хозяйства по планированию и координации.