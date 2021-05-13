Группа по расследованию катастрофы парома «Сэволь» приступила к работе

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13 мая приступила к работе новая группа по расследованию катастрофы парома «Сэволь» под руководством специального прокурора Ли Хён Чжу. Выступая на церемонии, посвящённой началу работы, Ли Хён Чжу обещал найти доказательства, которые в конечном итоге приведут к установлению истины. Расследование будет сосредоточено на том, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения в фальсификации улик, в частности, записей с камер наблюдения, установленных на пароме, и видеорегистратора. В составе группы также два помощника специального прокурора и пять следователей, хотя она может включать до 30 человек. Работа рассчитана на 60 дней, но в случае необходимости она может быть продлена президентом страны. После церемонии следователи встретились с семьями погибших. Трагический инцидент, произошедший 16 апреля 2014 года, стал одной из самых страшных морских катастроф в истории страны. 303 человека погибли, 142 получили ранения. Хотя с момента трагедии прошло более семи лет, вся правда о ней до сих пор не раскрыта, включая обстоятельства спасательной операции.