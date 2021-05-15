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В Корее

13 мая в РК 747 новых случаев COVID-19

Write: 2021-05-14 10:50:43Update: 2021-05-14 10:52:18

13 мая в РК 747 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 13 мая в стране зарегистрированы 747 новых случаев COVID-19. Это самый высокий показатель с 28 апреля. По мнению медиков, одной из причин роста является замедление темпов вакцинации из-за несвоевременных поставок вакцин. Общее число заболевших с начала пандемии составило 130.380. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 2 человека, общее число умерших – 1.893 человека. Коэффициент смертности – 1,45%. С момента начала вакцинации 26 февраля первую дозу прививки получили 3.719.983 человека, или 7,2% населения страны. 13 мая привиты 7.139 человек. В ближайшие недели будут вакцинированы примерно 8 млн 950 тыс. человек в возрасте от 60 до 74 лет. С 27 мая вакцина AstraZeneca будет вводиться людям в возрасте от 65 до 74 лет, а с 7 июня начнётся вакцинация людей в возрасте от 60 до 64 лет. За минувшие сутки выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 489 человек. Общее количество выздоровевших –  120.395 человек. Проходят лечение 8.092 человека. 
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