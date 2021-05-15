Правительство РК постарается сдержать рост цен на продукцию сельского хозяйства

Правительство РК активизирует усилия на стабилизации цен на сельскохозяйственную и животноводческую продукцию, поскольку их рост привёл к росту инфляции. Об этом заявил замминистра планирования и финансов РК Ли Ок Вон, выступая 14 мая на правительственном совещании, которое было посвящено мерам реагирования на инфляцию. Он напомнил, что «цены на продукцию сельского хозяйства и животноводства, как правило, нестабильны в зависимости от погодных условий, и они влияют на инфляционные ожидания населения». Потребительские цены выросли в апреле на 2,3% в годовом исчислении, что является самым быстрым ростом за почти четыре года. Цены на продукцию сельского хозяйства, животноводства и рыболовства выросли на 13,1% по сравнению с прошлым годом, в основном за счёт повышения цен на овощи и яйца.