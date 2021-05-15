Потребительская активность населения РК восстанавливается

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Потребительская активность населения РК постепенно восстанавливается. Так, уменьшается спад активности в секторе услуг, вызванный пандемией COVID-19. Об этом говорится в ежемесячном отчёте о ситуации в отечественной экономике, представленном 14 мая министерством планирования и финансов. В нём, в частности, представлена более позитивная оценка частного потребления, чем в предыдущем месяце, поскольку ситуация в производственном секторе и в сфере инвестиций продолжает улучшаться благодаря устойчивому экспорту. Расходы населения увеличились в первом квартале на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Использование кредитных карт возросло в апреле на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи в универмагах выросли в апреле на 26,8% в годовом исчислении. В качестве неблагоприятных внешних факторов, которые могут повлиять на ситуацию в отечественной экономике, в докладе указывается возобновление распространения COVID-19 в развивающихся странах и растущие опасения по поводу инфляции.