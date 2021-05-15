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В РК запустили единую сеть экстренной связи

Write: 2021-05-14 12:56:40Update: 2021-05-14 13:52:37

В РК запустили единую сеть экстренной связи

Photo : KBS News

14 мая в РК запустили общенациональную сеть экстренной связи, которая объединяет полицию, пожарную службу, морскую полицию и другие подобные ведомства. Церемония ввода сети в эксплуатацию прошла в центре управления в городе Тэгу. Сеть создана на основе технологий связи четвёртого поколения LTE и не имеет аналогов в мире. Бесперебойную работу системы обеспечивают 17 тыс. станций по всей стране, которые покрывают самые отдалённые места. В целях безопасности созданы три центра управления, дублирующие друг друга – в Сеуле, Тэгу и на острове Чечжудо. Сам проект был запущен в декабре 2018 года с целью устранить проблему неслаженности работы экстренных служб, выявленную во время трагедии парома Сэволь. Прежде различные ведомства пользовались связью разных форматов, которая к тому же была доступна не во всех регионах. 
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