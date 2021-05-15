РК и США подтвердили важность совместных военных учений

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Военные ведомства РК и США согласны с тем, что совместные военные учения имеют важное значение для поддержания общей готовности к обороне. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 19-го заседания южнокорейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD), которое проходило в Вашингтоне 12-13 мая. Стороны представляли заместитель министра обороны РК Ким Ман Ги и помощник главы Пентагона по делам Индо-Тихоокеанского региона Дэвид Хелви. В повестку встречи входили вопросы, касающиеся региональной безопасности, координации политики в отношении Пхеньяна в целях полной денуклеаризации и установления устойчивого мира на Корейском полуострове, а также тема передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Участники заседания подтвердили, что две страны разделяют цель полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления постоянного мира в регионе. Они подтвердили также, что двусторонний альянс – это основа мира и безопасности в регионе. Участники заседания договорились провести встречу министров обороны РК, Японии и США. Она может пройти в рамках диалога Шангри-Ла, который откроется в Сингапуре 4 июня.