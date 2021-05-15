Асахи симбун: Сеул рассмотрит возможность участия в Quad

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Южнокорейское правительство рассматривает возможность участия в четырёхстороннем диалоге по безопасности (Quad), в состав которого входят Австралия, Индия, Япония и США. Об этом сообщает 14 мая японская газета «Асахи симбун» со ссылкой на дипломатические источники в Сеуле и Вашингтоне. Вплоть до недавнего времени РК не хотела присоединяться к четвёрке, которая создана как противовес Китаю, из-за экономической зависимости от Пекина, но изменила мнение, чтобы укрепить отношения с США в реализации северокорейской политики. В ближайшее время Quad планирует проведение встреч экспертов по трём направлениям: распределение вакцин против COVID-19, борьба с изменением климата и новые технологии. Являясь крупнейшим в мире производителем полупроводников, РК примет активное участие в диалоге о новых технологиях,- пишет «Асахи симбун».