16 мая в РК выявлены 619 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 16 мая в стране зарегистрированы 619 новых случаев COVID-19. Органы здравоохранения обеспокоены возможностью дальнейшего роста заболеваемости на фоне распространения новых штаммов вируса и роста числа очагов групповых заражений. Общее число заболевших с начала пандемии составило 132.290. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 3 человека, общее число умерших – 1.903 человека. С момента начала вакцинации 26 февраля первой дозой привиты 3.733.806 человек, или 7,2% населения. Обе дозы двухкомпонентных вакцин получили 940.345 человек или 1,8% населения. 16 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 399 человек. Общее количество выздоровевших – 122.163 человека.