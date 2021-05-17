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В Корее

16 мая в РК выявлены 619 новых случаев COVID-19

Write: 2021-05-17 10:22:39Update: 2021-05-17 13:46:21

16 мая в РК выявлены 619 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 16 мая в стране зарегистрированы 619 новых случаев COVID-19. Органы здравоохранения обеспокоены возможностью дальнейшего роста заболеваемости на фоне распространения новых штаммов вируса и роста числа очагов групповых заражений. Общее число заболевших с начала пандемии составило 132.290. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 3 человека, общее число умерших – 1.903 человека. С момента начала вакцинации 26 февраля первой дозой привиты 3.733.806 человек, или 7,2% населения. Обе дозы двухкомпонентных вакцин получили 940.345 человек или 1,8% населения. 16 мая выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 399 человек. Общее количество выздоровевших – 122.163 человека. 
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