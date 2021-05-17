Премьер-министр РК поручил создать стимулы для поощрения вакцинации

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Премьер-министр Ким Бу Гём поручил правительственным учреждениям как можно скорее создать систему стимулов для поощрения вакцинации от COVID-19. Выступая 16 мая на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, он поручил соответствующим ведомствам активизировать усилия по подготовке двусторонних соглашений с крупными странами о взаимном освобождении вакцинированных от обязательного карантина. Кроме того, глава правительства призвал население страны доверять правительству и делать прививки. Он напомнил, что 89,5% вакцинированных старше 65 лет не заразились вирусом, а у 100% заразившихся той же возрастной категории удалось предотвратить смерть в результате обострения хронических заболеваний. Побочные реакции после вакцинации проявились в виде лихорадки и мышечных болей.