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Премьер-министр РК поручил создать стимулы для поощрения вакцинации

Write: 2021-05-17 11:13:03Update: 2021-05-17 11:18:27

Премьер-министр РК поручил создать стимулы для поощрения вакцинации

Photo : YONHAP News

Премьер-министр Ким Бу Гём поручил правительственным учреждениям как можно скорее создать систему стимулов для поощрения вакцинации от COVID-19. Выступая 16 мая на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, он поручил соответствующим ведомствам активизировать усилия по подготовке двусторонних соглашений с крупными странами о взаимном освобождении вакцинированных от обязательного карантина. Кроме того, глава правительства призвал население страны  доверять правительству и делать прививки. Он напомнил, что 89,5% вакцинированных старше  65 лет не заразились вирусом, а у 100% заразившихся той же возрастной категории удалось предотвратить смерть в результате обострения хронических заболеваний. Побочные реакции после вакцинации проявились в виде лихорадки и мышечных болей. 
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