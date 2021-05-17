Вакцинированным с серьёзными побочными реакциями будет оказана финансовая поддержка

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Начиная с 17 мая, вакцинированные граждане РК, у которых вакцинация против COVID-19 вызвала серьёзные побочные реакции, смогут воспользоваться государственной поддержкой для покрытия медицинских расходов. Выплаты будут производиться даже в том случае, если причинно-следственная связь между вакциной и реакцией организма не подтверждена. Ранее те, кто был госпитализирован в отделения интенсивной терапии или у кого было выявлено заболевание после вакцинации, не могли получить финансовую поддержку от государства, если органы здравоохранения не выявляли такую причинно-следственную связь. Финансовое покрытие медицинских расходов может составить до 10 млн вон (8.800 долларов). Данное решение имеет обратную силу и будет применено к вакцинированным до 17 мая. Между тем, оно не распространяется на тех, у кого до вакцинации были серьёзные хронические заболевания.