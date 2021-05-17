Суд отклонил иск о запрете продажи мемуаров Ким Ир Сена

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14 мая Западный окружной суд Сеула отклонил иск ряда общественных организаций о запрете продажи восьмитомных мемуаров основателя КНДР под названием «В водовороте века». Мемуары были опубликованы издательством Минчжок саранбан» и поступили в продажу в начале апреля. Истцы утверждали, что распространение мемуаров наносит ущерб достоинству южнокорейцев и принципам демократии, а также нарушает Конституцию и Закон о национальной безопасности, который запрещает распространение пропагандистских материалов, связанных с Севером. В решении суда говорится, что книга не затрагивает напрямую интересы истцов и не нарушает их права. Истцы обжаловали решение суда сразу после его оглашения. Они планируют подать новый иск от имени семей похищенных во время Корейской войны 1950-53 годов.