Экспорт продукции ICT вырос в апреле более чем на 30%

Photo : YONHAP News

По данным министерства науки и информационно-коммуникационных технологий РК, экспортные поставки продукции информационно-коммуникационных технологий (ICT) составили в апреле этого года 17 млрд 60 млн долларов. Это самый высокий апрельский показатель в экономической истории страны. Он на 32,6% больше, чем в апреле прошлого года. Экспорт полупроводников составил 9 млрд 400 млн долларов, увеличившись на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставки дисплеев выросли на 35,1%, составив 1 млрд 670 млн. долларов. Экспорт мобильных телефонов и запчастей для них увеличился на 89,7% по сравнению с прошлым годом, составив 1 млрд 240 млн долларов. Импорт продукции ICT составил в апреле 10 млрд 780 млн долларов, что на 21,5% больше, чем в апреле прошлого года, в результате чего профицит торгового баланса составил 6 млрд 290 млн долларов.