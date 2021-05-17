Валютные депозиты резидентов РК растут третий месяц подряд

Photo : KBS News

По данным Банка Кореи, депозиты резидентов в иностранной валюте составили в конце апреля 94 млрд 830 млн долларов, что на 2 млрд 130 млн долларов больше, чем в предыдущем месяце. Депозиты растут третий месяц подряд, благодаря росту экспорта. К резидентам относятся граждане страны, иностранцы, проживающие в РК более шести месяцев, и иностранные компании. Данные не учитывают межбанковские валютные депозиты. Депозиты в долларах увеличились на 2 млрд 430 млн долларов по сравнению с предыдущим месяцем, составив 81 млрд 700 млн долларов, а депозиты в евро уменьшились за тот же период на 200 млн долларов, составив 4 млрд 150 млн долларов. Корпоративные депозиты выросли на 1 млрд 460 млн долларов до 74 млрд 790 млн долларов, а депозиты физических лиц - на 670 млн долларов до 20 млрд 40 млн долларов.