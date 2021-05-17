Экспорт южнокорейских автомобилей увеличился в апреле на 53%

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, южнокорейские производители экспортировали в апреле 188.293 автомобиля. Это почти на 52,8% больше, чем в апреле прошлого года. В стоимостном выражении экспорт автомобилей вырос на 73,4% процента, благодаря росту продаж моделей премиум-класса. За первые четыре месяца текущего года за рубеж поставлены 734.448 автомобилей, что на 22,7% больше, чем за тот же период прошлого года. Экспорт лидера отрасли Hyundai Motor вырос в апреле на 40,3% в связи с выпуском седана G70, а также высоким спросом на внедорожники. Экспорт Hyundai Kia увеличился более чем вдвое, благодаря популярности компактных внедорожников Sportage. С другой стороны, зарубежные продажи GM Korea упали на 28,2% из-за дефицита полупроводников. Экспорт в Северную Америку увеличился на 66,4%, в Европейский Союз - на 89,8%, в другие европейские страны - на 52,4%. Отгрузки автомобилей в страны Азии выросли более чем вдвое.