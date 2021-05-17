В РК три дня подряд более 600 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 16 мая в стране зарегистрированы 619 новых случаев COVID-19. Более шестисот инфицированных фиксируются третий день подряд. Органы здравоохранения обеспокоены возможностью дальнейшего роста заболеваемости на фоне распространения новых штаммов вируса и роста числа очагов групповых заражений. Общее число заболевших с начала пандемии составило 132.290. С момента начала вакцинации 26 февраля первой дозой привиты 3.733.806 человек, или 7,2% населения. Обе дозы двухкомпонентных вакцин получили 940.345 человек или 1,8% населения. Начиная с 17 мая, вакцинированные граждане РК, у которых вакцинация против COVID-19 вызвала серьёзные побочные реакции, смогут воспользоваться государственной поддержкой для покрытия медицинских расходов. Выплаты будут производиться даже в том случае, если причинно-следственная связь между вакциной и реакцией организма не подтверждена. Финансовое покрытие медицинских расходов может составить до 10 млн вон (8.800 долларов). Данное решение имеет обратную силу и будет применено к вакцинированным до 17 мая. Между тем, оно не распространяется на тех, у кого до вакцинации были серьёзные хронические заболевания.