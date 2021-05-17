РК примет меры для недопущения нестабильности рынка

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Начиная с апреля, на мировом финансовом рынке наблюдается стабилизация, но возможность дестабилизации растёт из-за опасений по поводу глобальной инфляции. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая 17 мая на совещании министров экономического блока. Если Федеральная резервная система США начнёт ужесточать свою денежно-кредитную политику, этот шаг может оказать давление на и без того высокие долги южнокорейских домохозяйств,- отметил Хон Нам Ги. По его словам, обеспокоенность по поводу глобальной инфляции и оттока иностранного капитала могут служить потенциальными внешними рисками. Правительство будет внимательно следить за ситуацией во второй половине года. Опасения по поводу глобальной инфляции усилились после того, как США на прошлой неделе сообщили о росте потребительских цен в апреле на 4,2% в годовом исчислении, что стало самым быстрым ростом за 13 лет. Между тем, есть надежда на то, что масштабные меры стимулирования, предпринятые правительством США, помогут ускорить восстановление мировой экономики, тем самым поддержав южнокорейский экспорт.