Северная Корея разместила на границе зенитную артиллерию

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Северокорейская армия разместила зенитную артиллерию возле военной демаркационной линии после того, как организация северокорейских беженцев, проживающих на Юге, отправила через границу пропагандистские листовки. В период с 25 по 29 апреля на десяти воздушных шарах отправлены 500 тысяч пропагандистских листовок, 500 буклетов и 5 тысяч однодолларовых купюр. Организация «Бойцы за свободную Северную Корею», объединяющая северокорейских беженцев, представила видеозаписи запусков. Полиция РК подтвердила, что часть этих листовок пересекли границу и были собраны. Размещение зенитной артиллерии вдоль границы является радикальной мерой даже для Северной Кореи, чьи власти неоднократно заявляли, что вирус COVID-19 может проникнуть на территорию страны даже по воздуху. 2 мая Пхеньян пригрозил принять ответные меры, назвав рассылку листовок «серьёзной провокацией». 7 мая газета «Нодон синмун» сообщила об ужесточении антивирусных мер в приграничных районах, рекомендовав местным жителям уделять особое внимание «необычным воздушным объектам, которые могут быть переносчиками коронавируса».