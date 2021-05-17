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В Корее

Южнокорейский препарат для лечения COVID-19 уменьшает число тяжёлых случаев заболевания

Write: 2021-05-17 14:19:53Update: 2021-05-17 16:01:04

Южнокорейский препарат для лечения COVID-19 уменьшает число тяжёлых случаев заболевания

Photo : YONHAP News

Анализ результатов лечения 3 тысяч пациентов с подтверждённой инфекцией COVID-19 за последние три месяца подтвердил эффективность препарата Regkirona  (CT-P59)  южнокорейского производства. Он создан на основе моноклональных антител, которые, проникая в белок коронавируса, уменьшают его способность проникать в клетки организма. Препарат, разработанный биофармацевтической компанией Celltrion, вводился на начальной стадии заболевания 450 пациентам из группы повышенного риска, то есть, в возрасте старше 60 лет, с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания и диабетом. Только у одного из них заболевание протекало в тяжёлой форме, летальных исходов не было. При протекании заболевания в лёгкой форме препарат быстро ликвидирует внешние симптомы. Regkirona эффективен против английского, нигерийского и нью-йоркского вариантов вируса COVID-19. В настоящее время применение препарата является условным. Для его окончательного одобрения необходимо продемонстрировать эффективность и безопасность в ходе третьей фазы клинических испытаний.
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