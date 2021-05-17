В РК сократилось число компаний с объёмом продаж более 1 трлн вон

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Из-за пандемии коронавируса в 2020 году в РК сократилось количество компаний с годовым объёмом продаж более 1 трлн вон (882 млн долларов). По данным CXO Institute, опубликованным 17 мая, в прошлом году таких компаний оказалось 204, что на пять меньше, чем в предыдущем году. Из «клуба триллионщиков» вышли 25 компаний, в том числе, Namyang Dairy Products, Shinsegae Engineering & Construction и Daewoong Pharmaceutical. 20 компаний вступили в него, включая, Samsung Biologics и Celltrion. В прошлом году в стране насчитывалось 30 компаний с объёмом продаж более 10 трлн вон (8 млрд 820 млн долларов). Их оказалось на две меньше, чем в позапрошлом году. По данным CXO Institute, продажи Samsung Electronics составили в прошлом году 236 трлн вон (208 млрд долларов). Южнокорейский технологический гигант удерживает первое место в стране по продажам в течение 19 лет подряд.