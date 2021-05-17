Президент РК обещает решить проблему вакцин от COVID-19 в ходе визита в США

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Президент РК Мун Чжэ Ин подтвердил решимость активизировать сотрудничество с США в поставках вакцин против COVID-19 в ходе предстоящего визита в Вашингтон. Выступая 17 мая на еженедельной встрече со своими старшими советниками, южнокорейский лидер обещал воспользоваться переговорами на высшем уровне с президентом США Джо Байденом как возможностью не только укрепить сотрудничество в поставке вакцин, но и продвинуться к цели превратить РК в глобальный центр производства и распространения вакцин. В ходе саммита будут обсуждаться вопросы обмена вакцинами или передачи технологий для их производства в РК. Коснувшись ситуации в экономике, Мун Чжэ Ин вновь отметил, что она переживает «сильный подъем». Он подтвердил, что правительство приложит все усилия для достижения роста валового внутреннего продукта не менее чем на 4% в 2022 году. В настоящий момент важно сделать так, чтобы экономический рост помог сделать жизнь людей лучше. Основным приоритетом является создание рабочих мест, поскольку это напрямую связано со средствами к существованию людей,- подчеркнул Мун Чжэ Ин.