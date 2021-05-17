20 млн доз вакцин против COVID, одобренных в США, будут отправлены за границу

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17 мая президент США Джо Байден обнародовал план отправки в другие страны к концу июня 20 млн доз вакцин против COVID-19, одобренных в США. Тем самым он подтвердил обещание превратить свою страну в «арсенал» вакцин для всего мира. На данный момент для использования в США одобрены вакцины производства Pfizer, Moderna и Johnson and Johnson. Ранее Вашингтон обязался предоставить другим странам 60 млн доз вакцины AstraZeneca. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США продолжает оценку её безопасности. Это означает, что до конца июня за границу будут отправлены 80 млн доз. Это 13% вакцин, произведённых в Соединённых Штатах к концу июня,- сказал Байден. Он подчеркнул, что это больше, чем какая-либо другая страна, «больше, чем Россия и Китай, которые пожертвовали 15 млн доз». Глава Белого дома добавил, что США будут работать с международными организациями, такими как COVAX, для обеспечения «справедливой» доставки американских вакцин в другие страны. «Мы поделимся этими вакцинами, чтобы положить конец пандемии повсюду»,- подчеркнул Джо Байден. Ранее США заявили о поддержке отказа от прав интеллектуальной собственности на вакцины COVID-19, в том числе на разработанные в США, что позволит начать массовое производство вакцин любой страной, имеющей необходимые мощности.