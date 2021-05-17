Мун Чжэ Ин: Вся правда о восстании 1980 года должна быть выяснена

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18 мая, в 41-ю годовщину демократического восстания в городе Кванчжу, президент РК Мун Чжэ Ин написал в своих аккаунтах в Facebook и Twitter, что, благодаря «смелым» свидетельствам некоторых участников событий, «мы приближаемся к правде о Кванчжу». Он призвал раскрыть подробности того, что стояло за кровавыми репрессиями, и восстановить честь жертв. 41 год назад войска, отправленные в Кванчжу, заблокировали город и жестоко подавили протесты. Южнокорейский лидер одновременно выразил сочувствие жителям Мьянмы, которые сегодня борются за демократию. «Мы видим вчерашний Кванчжу в сегодняшней Мьянме», - написал он, имея в виду то, что в Мьянме вооружённые силы также брошены для подавления протестов. Мун Чжэ Ин вспомнил немецкого журналиста Юргена Хинцпетера, который снимал события в Кванчжу, сообщив миру правду о трагедии. «Я очень надеюсь, что дух Кванчжу и Хинцпетера вселит надежду в Мьянму», - написал он.