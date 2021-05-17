17 мая в РК вновь менее 600 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 17 мая в стране зарегистрированы 528 новых случаев COVID-19. Сокращение числа инфицированных после того, как оно превышало 600 в течение трёх дней, медики связывают с эффектом сокращения тестов в выходные дни. Они предупреждают о новом возможном росте заболеваемости в связи с распространением различных вариантов вируса и ростом числа очагов групповых заражений. Скорость воспроизводства вируса колеблется в районе единицы. Это означает, что каждый инфицированный может заразить как минимум одного человека. Общее число заболевших с начала пандемии составило 132.818. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умер один человек, общее число умерших – 1.904 человека. Коэффициент смертности – 1,43%. По состоянию на конец суток 17 мая, одной дозой вакцины привиты 3.745.934 человека, или 7,3% населения. Полностью вакцинированы 1.039.642 человека, или 2% населения. За минувшие сутки выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 468 человек. Вылечились в общей сложности 122.631 человек, или 92,33% пациентов с COVID-19.