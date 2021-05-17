Пекин поддерживает позицию Сеула в отношении планов Японии о сбросе загрязнённой воды

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Пекин поддерживает позицию Сеула, который выступает против планов Японии сбросить в океан загрязнённую воду с АЭС Фукусима. Об этом сообщил 17 мая на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Таким образом он прокомментировал сообщение о том, что министр морского и рыбного хозяйства РК Мун Сон Хёк на прошлой неделе обратился за помощью в решении проблемы сброса воды в Международную морскую организацию (IMO). Он призвал IMO изучить пути сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, чтобы проблема была решена мировым сообществом «приемлемым образом». Чжао Лицзянь также подверг критике японское правительство за то, что оно продолжает игнорировать международные протесты. Он напомнил, что многие японцы также выступают против решения сбросить воду в океан, которое он назвал «безответственным, непонятным и эгоистичным».