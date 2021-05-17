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Корея: Юг-Север

Продовольственная ситуация в Северной Корее лучше, чем кажется

Write: 2021-05-18 11:41:15Update: 2021-05-18 11:42:01

Продовольственная ситуация в Северной Корее лучше, чем кажется

Photo : Getty Images Bank

Северокорейцы обеспечиваются минимальным количеством еды, и продовольственная ситуация в КНДР не так ужасна, как кажется. Об этом говорили южнокорейские эксперты-участники конференции по северокорейским проблемам, проведённой 17 мая Консультативным советом по воссоединению. Они отметили, что сейчас ситуация гораздо лучше, чем была в середине 1990-х годов. Хотя статистика Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН свидетельствует об острой нехватке продовольствия, эти данные касаются только зерновых культур, производимых государственными и кооперативными хозяйствами. Однако в последние годы на Севере получили развитие индивидуальные фермерские хозяйства, увеличилась добыча рыбной продукции. Эксперты также отметили, что развитие частных рынков повысило эффективность распределения продуктов питания. 
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