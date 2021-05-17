ЕС продлил ещё на один год санкции за кибератаки

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Евросоюз продлил ещё на один год, до 18 мая 2022 года, ограничительные меры в отношении восьми физических и четырёх юридических лиц России, Китая и КНДР, несущих ответственность за кибератаки. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространённом 17 мая в Брюсселе. Санкции включают замораживание активов, запрет на поездки в страны ЕС и предоставление средств. Рамочный механизм, позволяющий вводить санкции за кибератаки против стран-участниц ЕС, третьих стран или международных организаций, был утверждён 17 мая 2019 года. Первые ограничения были введены 30 июля 2020 года в отношении четырёх граждан России и одного юридического лица, а 22 октября ЕС распространил санкции ещё на двух физических и одно юридическое лицо из России. Для утверждения санкционного списка необходима единогласная поддержка 27 государств ЕС.