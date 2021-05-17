Южнокорейские спортсмены стартовали с победы на чемпионате мира по кёрлингу

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17 мая южнокорейские кёрлингисты Ким Чжи Юн и Мун Си У одержали победу над российскими спортсменами Анастасией Москалёвой и Александром Ерёминым в дополнительном энде со счётом 5:6 в матче первого тура чемпионата мира среди смешанных пар. Соревнования проходят в шотландском Абердине и завершатся 23 мая. Южнокорейская и российская команды выступают в группе А вместе со сборными Австралии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канады, Чехии и Шотландии. Лучшая команда по итогам кругового турнира выйдет в полуфинал соревнований. Сборные, занявшие второе и третье места, проведут квалификационные матчи за выход в 1/2 финала с командами, которые в другой группе станут третьей и второй. Семь лучших команд по итогам турнира квалифицируются на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Если в семёрку сильнейших попадёт сборная Китая, то путёвка на Игры достанется сборной, которая займёт восьмое место. Первый чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар прошёл в 2008 году. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году турнир не проводился.