Привитые вакцинами, одобренными ВОЗ, могут быть освобождены от карантина

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Сеул изучает возможность освобождения от двухнедельного карантина при въезде в страну тех, кто вакцинирован от COVID за границей препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила 17 мая начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён. На данном этапе одобрение ВОЗ для экстренного использования получили в общей сложности пять вакцин, в том числе, три производства США - Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, британо-шведская разработка AstraZeneca и китайский препарат Sinopharm. В отношении вакцин, которые могут быть одобрены для экстренного использования ВОЗ, но не одобренных в РК, и наоборот, будут учитываться мнения экспертов,- отметила Чон Ын Гён.