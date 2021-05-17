Бюджетные перевозчики продолжают нести убытки

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В первом квартале этого года южнокорейские бюджетные авиаперевозчики продолжали нести убытки из-за снижения спроса на их услуги в связи с пандемией COVID-19. Эксперты выражают сомнения по поводу их способности остаться на плаву после нормализации ситуации. В то время как крупные компании с полным спектром услуг сумели свести концы с концами за счёт увеличения грузоперевозок, бюджетные перевозчики понесли убытки из-за отсутствия самолётов, пригодных для доставки грузов. В результате сумма заёмного капитала трёх основных бюджетных компаний Jeju Air, Jin Air и T'way Air превысила сумму собственного капитала. Наблюдатели рынка авиаперевозок прогнозируют, что восстановление спроса на международные поездки до уровня, предшествующего пандемии, возможно не ранее 2024 года.