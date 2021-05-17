18 мая в РК вновь более 600 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 18 мая в стране зарегистрированы 654 новых случая COVID-19. Рост заболеваемости медики связывают с наступлением тёплой погоды и повышением активности жителей страны. Общее число заболевших с начала пандемии составило 133.471. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 8 человек, общее число умерших – 1.912 человек. По состоянию на конец суток 18 мая, одной дозой вакцины привиты 3.747.236 человек, или 7,3% населения. Полностью вакцинированы 1.040.603 человека, или 2,3% населения. Зарегистрированы 23.124 случая осложнений, которые являются реакцией организма на вакцину, в том числе, 925 за минувшие сутки. 95,5% из них проявились в виде лихорадки, суставной и мышечной боли. 140 вакцинированных умерли, но медики не подтверждают связь их смерти с действием вакцин. За минувшие сутки выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 606 человек. Вылечились в общей сложности 123.237 человек.