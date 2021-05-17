В северокорейской политике США будут опираться на сингапурские договорённости

В своей северокорейской политике США будут опираться на договорённости с Пхеньяном, достигнутые в 2018 году на саммите в Сингапуре. Об этом заявил 18 мая в письменном интервью агентству Ёнхап координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл. Он также отметил, что политика новой американской администрации в отношении Северной Кореи «направлена не на враждебность, а на достижение полной денуклеаризации Корейского полуострова». «США готовы заниматься дипломатией для достижения этой конечной цели, но работать над практическими мерами, которые могут помочь нам добиться прогресса на пути к этой цели», - сказал Курт Кэмпбелл. Он добавил, что США будут использовать все возможности для решения проблемы, которую предыдущие администрации не смогли решить. Коснувшись санкций в отношении Пхеньяна, Кэмпбелл сказал, что ещё слишком рано обсуждать их снятие.