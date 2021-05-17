РК заняла 62-е место в мире по уровню счастья населения

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Финляндия признана самой счастливой страной по версии Сети по поиску решений в целях устойчивого развития (SDSN), действующей под эгидой ООН. Об этом сообщил 19 мая Корейский институт развития со ссылкой на доклад SDSN за 2018 - 2020 годы. В докладе учитываются такие показатели как ВВП на душу населения, продолжительность жизни, соблюдение гражданских свобод, гарантии занятости, уровень коррупции, а также результаты опросов общественного мнения. Население Финляндии, как указывается в документе, оказалось самым счастливым среди жителей 149 стран, участвующих в рейтинге. В первую пятёрку также вошли Дания, Швейцария, Исландия и Нидерланды. РК заняла 62-е место в рейтинге, а среди 37 стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития - 35-е место.