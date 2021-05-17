Генерал Пол ЛаКамера: Совместные военные учения РК и США чрезвычайно важны

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Совместные учения южнокорейских и американских войск чрезвычайно важны для поддержания их боеготовности. Об этом заявил 18 мая генерал Пол ЛаКамера, который возглавляет Индо-Тихоокеанское командование вооружённых сил США, на слушаниях в Комитете Сената по вооружённым силам. В ближайшее время он должен занять должность командующего войсками США на Корейском полуострове. Пол ЛаКамера добавил, что будет работать над возобновлением полевых учений, поскольку личное общение военнослужащих двух стран укрепляет доверие друг к другу. РК и США регулярно проводят совместные военные учения, но в последнее время они проходят в формате компьютерного моделирования из-за пандемии COVID-19. В 2018 году стороны отложили учения для поддержания мирного процесса после сингапурского северокорейско-американского саммита.