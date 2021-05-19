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Президент РК Мун Чжэ Ин прибыл с визитом в США. Его самолёт приземлился на базе американских ВВС «Эндрюс» недалеко от Вашингтона во второй половине дня 19 мая. Официальная программа визита начнётся утром 20 мая с посещения Арлингтонского национального кладбища в пригороде Вашингтона. Южнокорейский лидер возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата. Во второй половине дня он посетит Капитолий, где встретится со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и другими парламентскими лидерами. Утром 21 мая он встретится с вице-президентом США Камалой Харрис. Затем в Белом доме пройдут переговоры южнокорейского лидера с его американским коллегой Джо Байденом. Будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений в различных областях, сотрудничество в сохранении мира на Корейском полуострове, способы возобновления переговоров с Пхеньяном о денуклеаризации на основе новой северокорейской политики США. По окончании саммита его участники выступят на совместной пресс-конференции. В тот же день Мун Чжэ Ин примет участие в церемонии закладки фундамента Стены памяти в Мемориале ветеранов Корейской войны в центре Вашингтона. Утром 22 мая президент РК встретится с архиепископом Вашингтона кардиналом Уилтоном Грегори, а затем вылетит в Атланту, где посетит завод южнокорейской компании SK Innovation. Возвращение главы государства на родину запланировано на вечер 23 мая.