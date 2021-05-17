Число новых случаев COVID-19 в РК не сокращается

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 19 мая в стране зарегистрированы 646 новых случаев COVID-19. Рост заболеваемости медики связывают с наступлением тёплой погоды и повышением активности жителей страны. Общее число заболевших с начала пандемии составило 134.117. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 4 человека, общее число умерших – 1.916 человек. Вакцинация населения, начатая 26 февраля, продолжается, но её темпы ниже, чем планировалось, из-за нехватки вакцин. По состоянию на конец суток 19 мая, одной дозой вакцины привиты 3.759.157 человек, или 7,3% населения. Полностью вакцинированы 1.180.516 человек, или 2,5% населения. За минувшие сутки выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 422 человека. Вылечились в общей сложности 123.659 человек.