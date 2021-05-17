Цель США - полная денуклеаризация Корейского полуострова

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Цель США - полностью избавить Корейский полуостров от ядерного оружия. Об этом заявила 19 мая на брифинге представитель госдепартамента Джалина Портер. Она воздержалась от ответа на вопрос, будут ли президенты РК и США обсуждать на саммите в Белом доме 21 мая вопрос о правах человека в Северной Корее, сказав лишь, что госдепартамент предоставит любую информацию, как только она станет доступна. Накануне координатор по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курт Кэмпбелл сказал в интервью агентству Ёнхап, что лидеры двух стран «обязательно поделятся взглядами на Северную Корею, включая обсуждение северокорейской политики США, и обеспечат согласованность стратегий в отношении КНДР». Он отметил также, что в своей северокорейской политике США будут опираться на договорённости с Пхеньяном, достигнутые в 2018 году на саммите в Сингапуре.