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Экономика

32 крупные компании РК находятся под пристальным вниманием из-за больших долгов

Write: 2021-05-20 13:44:05Update: 2021-05-20 14:19:49

32 крупные компании РК находятся под пристальным вниманием из-за больших долгов

Комитет финансового контроля РК установил пристальное наблюдение за 32 крупными компаниями с большими долгами с целью предотвращения дефолта. Это промышленные конгломераты, которые должны местным банкам более 1 трлн 910 млрд вон (1 млрд 680 млн долларов). В прошлом году таких конгломератов было 28. Как сообщили 20 мая в комитете финансового контроля, в списке находятся судоходная компания HMM и строительная компания HDC. По состоянию на конец прошлого года, непогашенная сумма совокупных кредитов 32 компаний составила 255  трлн 900 млрд вон (226 млрд 200 млн долларов). Основные банки-кредиторы намерены оценить финансовую стабильность 32 конгломератов и по результатам оценки подписать соглашения о реструктуризации с финансово уязвимыми группами. 
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