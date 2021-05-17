32 крупные компании РК находятся под пристальным вниманием из-за больших долгов

Комитет финансового контроля РК установил пристальное наблюдение за 32 крупными компаниями с большими долгами с целью предотвращения дефолта. Это промышленные конгломераты, которые должны местным банкам более 1 трлн 910 млрд вон (1 млрд 680 млн долларов). В прошлом году таких конгломератов было 28. Как сообщили 20 мая в комитете финансового контроля, в списке находятся судоходная компания HMM и строительная компания HDC. По состоянию на конец прошлого года, непогашенная сумма совокупных кредитов 32 компаний составила 255 трлн 900 млрд вон (226 млрд 200 млн долларов). Основные банки-кредиторы намерены оценить финансовую стабильность 32 конгломератов и по результатам оценки подписать соглашения о реструктуризации с финансово уязвимыми группами.