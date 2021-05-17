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В мире

КНДР запросила вакцины от COVAX, но против контроля за вакцинацией

Write: 2021-05-20 14:18:16Update: 2021-05-20 14:20:36

КНДР запросила вакцины от COVAX, но против контроля за вакцинацией

Photo : YONHAP News

Северная Корея запросила вакцины против COVID-19 у глобального проекта Всемирной организации здравоохранения по совместным закупкам и распространению вакцин COVAX Facility, но выступает против  международного контроля за вакцинацией. Об этом сообщило 19 мая агентство Киодо цусин со ссылкой на дипломатические источники, подчеркнув при этом, что Пхеньян не представил подробностей плана вакцинации в COVAX. По мнению источников, Северная Корея питает слабые надежды на то, что поставки вакцин будут своевременными. COVAX изначально планировал поставить Северу 1 млн 700 тыс. доз вакцин к концу мая, но отложил поставки до второй половины этого года. Пхеньян продолжает утверждать, что с момента начала глобальной пандемии в начале прошлого года в КНДР не было ни одного случая COVID-19. 
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