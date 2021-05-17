В июне будут внесены изменения политику в области недвижимости

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В июне правительство РК внесёт некоторые изменения в политику в области недвижимости. В частности, будет частично пересмотрена система налоговых льгот. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги, выступая 20 мая на совещании министров экономического блока. Он отметил, что при сохранении общих направлений текущей политики следует начать консультации между партиями и правительством по тем пунктам, которые необходимо пересмотреть. Кроме того, следует продолжить обсуждение планов расширения ограничений на повторное трудоустройство для сотрудников Корейской земельной и жилищной корпорации после выхода на пенсию. Коснувшись нынешней ситуации на рынке, Хон Нам Ги отметил, что ситуация, когда покупателей больше, чем продавцов, требует бдительности. Он в очередной раз призвал искоренить коррупцию среди государственных служащих, напомнив, что 25 сотрудников Корейской земельной и жилищной корпорации приобрели участки неосвоенных земель в столичном регионе, обладая информацией о том, что на них планируется строительство жилья.