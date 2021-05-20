Президент РК встретился со спикером Палаты представителей Конгресса США

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Президент РК Мун Чжэ Ин встретился 20 мая со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и другими лидерами американского парламента. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, в основном обсуждались вопросы, связанные с двусторонним альянсом, Северной Кореей, пандемией COVID-19 и экономическим партнёрством. В то время как коронавирус увеличил «физическое расстояние между людьми, он доказал, что всё человечество связано как одно целое»,- сказал Мун Чжэ Ин в начале встречи. Он подчеркнул важность «солидарности и сотрудничества», чтобы преодолеть пандемию и заложить основу для лучшего будущего. «Союз РК и США, который укреплялся на протяжении 70 лет, станет образцом такого сотрудничества». Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что стороны будут тесно сотрудничать в вопросах поставок вакцин против коронавируса и политики здравоохранения. Денуклеаризация Корейского полуострова и мир в регионе – неизбежная задача. РК и США должны будут действовать вместе, чтобы реализовать эти задачи, - отметил южнокорейский лидер. Он обещал поддержать северокорейскую политику Вашингтона, подчеркнув важность возобновления диалога с Пхеньяном.