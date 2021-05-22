Действующие меры социального дистанцирования продлены ещё на три недели

Photo : YONHAP News

Правительство РК приняло решение сохранить текущий уровень социального дистанцирования ещё на три недели, по 13 июня. Об этом сообщил премьер-министр страны Ким Бу Гём, выступая 21 мая на заседании Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. Правительство учло, что число новых случаев COVID-19 превышает 500 в день, а число инфицированных, источники заражения которых не удаётся отследить, продолжает расти. В столичном регионе, где проживает около половины населения страны, действует второй уровень, а в остальных регионах страны – уровень 1,5 социального дистанцирования. Запрещены мероприятия с участием более четырёх человек. Предприятия общественного питания, тренажёрные залы, караоке, крупные супермаркеты могут по-прежнему работать до 22 часов. Ким Бу Гём отметил также, что вакцина производства AstraZeneca проверена на безопасность и эффективность, добавив, что правительство планирует вскоре объявить о различных программах льгот для вакцинированных.